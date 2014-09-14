Необходимы продающие тексты к товарам 700-800 символов. Предоставляю ссылки на 5 товаров для которых необходимо будет сделать продающие тексты. Выберу несколько заказчиков, по сравнению результатов выберу одного для последующего сотрудничества. ...
Написать текст в разделы сайт
Требуется написать текст на разделы сайт по недвижимости.
45 текстов по 1000-1500 знаков в каждый раздел.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Предлагаю временный проект по рерайту статей на автомобильную тематику с одного указанного источника (сайта). Нужно около 20-23 статей с объемом текста, равным объему источника (5000-8000 знаков). Хочу сказать, что проект будет и дальше развиваться, то ...Копирайтинг50 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем девушку для написания Статьей и Описания категорий используя ключевые слова. Это будет как рерайт так и копирайт. Готовы платить: рерайт - 8грн. копирайт с источниками - 16грн копирайт без источников - 24грн ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
сайт рекламной кампании gazzetta26.ru написать несколько текстов. 1. Разработка и реализация рекламных стратегий 2. Веб-дизайн (разработка дизайна сайтов) 3. Дизайн печатной продукции 4. Разработка брендбука и фирменного стиля 5. Сувенирная ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется набросать качественный прототип (сценарий) лендинга. Тематика техническая поддержка. Нужен короткий с минимальным содержанием триггеров продуманный лендинг. Лендинг будет разрабатываться динамичный (при пролистывании выезжающие изображения, графики и ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
http://www.edelveiss.com/forum/ Необходима деятельность на форуме: создание тем, написание вопросов и ответов. Тематика форума: сад и огород. Кто хочет поучаствовать, то сразу создавайте около десятка учеток про запас. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $365
Здравствуйте. Для написания статей в группу Вконтакте требуется грамотный копирайтер, желательно филолог или журналист. Задача: Имеется утвержденный план статей, рассчитанный на полгода. Вам необходимо найти информацию по ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу копирайтера для написания текстов на главную страницу по тематике почтовые ящики и замки оптом. От копирайтера требуется понимание тематики - знание по почтовым ящикам.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад