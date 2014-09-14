Написать текст в разделы сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки142 просмотра

Требуется написать текст на разделы сайт по недвижимости.

45 текстов по 1000-1500 знаков в каждый раздел.

11 лет назад
MaxMarvil
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$230
7 дней
Качественные и своевременные тексты! Рекомендую!
Мои рекомендации. Максим порядочный, грамотный заказчик.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад

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