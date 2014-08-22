Копирайтер для описания услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок305 просмотров

Для сайта контент-провайдера необходим человек, который расскажет про каждую услугу. Услуг всего 6: копирайтинг, рерайтинг, seo-тексты, автонаполнение сайтов, переводы, продающие тексты. Статьи объёмом 1000-1500 знаков. Пишите Ваши расценки в заявке за 1000 знаков!

11 лет назад
WordWonder
Артём 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание статей для сайта

    $250

    Нужны копирайтеры для написания описаний товаров для сайта tec-tool.ru. С типами товаров можно ознакомиться на сайте. Утверждение исполнителей будет после написания двух тестовых текстов для двух товаров. В случае утверждения тестовые тексты оплачиваются. Текстов нужно ...

    Написание статей
    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнители с прокачанными аккаунтами

    День добрый! Необходимы люди для поста в популярных развлекательных СМИ, таких как: Пикабу, Яплакал и прочих аналогичных с прокачанными там аккаунтами. Свою предложения по ресурсам и ценам ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статьи

    $30

    Добрый день! Нужно написать 12 статей по 3к. Срок — 2 дня. Оплата — 30р за 1к, ЯД, Webmoney. Остальные подробности обсудим в личке.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт текста

    Здравствуйте! Интересует рерайт, 12150 символов без пробелов. Тематика "Фрезерование ЧПУ". Нужен человек который сможет отрерайтить технически грамотно. Предлагайте свои цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение контентом сайта дизайн интерьеров

    $20

    Уважаемые профессионалы! Требуется наполнение текстами сайта по дизайну интерьеров. planeta-design.ru общее кол-во знаков около 2000. Предлагается написать одну статью согласно брифу в прикреплённом файле. Исполнитель, текст которого будет признан нами лучшим ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать текст для ролика

    Необходимо написать текст, для моего ролика, с коммерческим предложением. В заявках оставляйте свой скайп. И сказу пишите цену. Длина ролика примерно 2 минуты.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO - статьи 20 тыс. символов.

    Необходимо написать SEO - статьи 20 тыс. символов. Тематика: разработка и продвижение сайтов, виртуальный хостинг. Ключи: создание сайтов разработка сайтов заказать сайт веб студия ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад