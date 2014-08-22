Ищем копирайтеров по медицине и кулинарии

Здравствуйте!

Нужны несколько копирайтеров по медицине для постоянной работы и один – по кулинарным рецептам.

Базовые требования:

1. Экспертность и достоверность – важно чтобы у вас был опыт работы в медицине, чтобы недопускать искажений фактических данных (дозировки, пропорции и состав лекарственных средств и т.д.). Указывайте свою специализацию в заявке.

2. Грамотность (стилистика, грамматика, орфография, пунктуация)

3. Информативность и логика – материал должен раскрывать тему максимально полно и в логической последовательности,

4. Отсутствие воды в тексте и не чрезмерного количества не несущих смысла слов

5. Умение правильно оформлять текст (абзацы, заголовки, подзаголовки, списки, цитаты, таблицы)

6. Лексическая наполненность (использование синонимов, нестандартных оборотов, свидетельствующих о разнообразии вашей письменной речи).

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за 1000 збп, оплата по Webmoney. Рассматриваю диапазон цен от 35 до 60 рублей за 1000 збп.

ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ, связываться с претендентами буду после обеда.

Указывайте свою специализацию в заявке.