Написать 69 текстов для категорий инет-магаз. Авто

Доброго времени суток!

Требуется написать 69 текстов для категорий интернет-магазина. Тематика - ремонт авто. В теме нужно хоть немного разбираться, тексты нужны хорошие, читабельные.

ТЗ вышлю исполнителю.

В нем будет список ключевых фраз, которые нужно употребить для каждой страницы.

Объем текста в среднем для страницы нужен такой: от 500 символов до 1500.

Также очень желательно употреблять подзаголовки (у больших текстов) и маркированные списки (очень желательно).

Стоимость за 1000 знаков без пробелов: 1.5$