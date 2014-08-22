Написать 69 текстов для категорий инет-магаз. Авто

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Закрыт25 заявок227 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется написать 69 текстов для категорий интернет-магазина. Тематика - ремонт авто. В теме нужно хоть немного разбираться, тексты нужны хорошие, читабельные.

ТЗ вышлю исполнителю.

В нем будет список ключевых фраз, которые нужно употребить для каждой страницы.

Объем текста в среднем для страницы нужен такой: от 500 символов до 1500.

Также очень желательно употреблять подзаголовки (у больших текстов) и маркированные списки (очень желательно).

Стоимость за 1000 знаков без пробелов: 1.5$

11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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