Сео-копирайтинг. Тематика - авто.

$50
КопирайтингЗавершен14 заявок218 просмотров
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Для проекта нужны копирайтеры, умеющие работать с ключами, писать рекламно-информационные тексты. Тематика - авто. Проект срочный. Наличие портфолио и отзывов будет хорошим плюсом.

14 лет назад
asstreya
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Liorto
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Очень толковый копирайтер. Редко встретишь специалиста, который может писать интересные тексты да еще и с большой плотностью ключей. Проект по автотематике успешно закончен. Однако свое сотрудничество с Олей планирую продолжить! Мои наилучшие рекомендации!!!
Замечательный, безусловно приятный в общении заказчик. Надеюсь на дальнейшие проекты и завидую тем, кто уже давно сотрудничает с Риммой.