Нужны статьи для сайта. Тематика "Украшения"

КопирайтингЗавершен21 заявка418 просмотров
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Необходимо написать статьи для сайта. Для продвижения сайта.

статей нужно штук 6-7.

пишите, пожалуйста, в личку.

либо 570135280

14 лет назад
insoulence
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Вам нужны качественные статьи с ключевыми словами для того, чтобы Вас могли находить ваши потенциальные клиенты в поисковиках? Это может увеличить Ваши продажи или посещаемость сайта? Тогда Алексей копирайтер что надо!! Это именно тот специалист, который Вам необходим для решения данной задачи! И как человек и собеседник очень грамотный и с чувством юмора (для меня чувство юмора в собеседнике важно)! Еще важное качество присущее для фрилансера у Лёхи имеется - это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Очень ответственно и с душой подошел к написанию статей - результат меня очень сильно порадовал. Практически не исправлял ничего, ключевики гармонично вписал в текст, все написал быстро, качественно и в срок! Все, что могу повторить каждому кто ко мне обратиться! Будем сотрудничать и дальше! А тебе ,Лёха, профессионального роста, здоровья и удачи в копирайтерском искусстве!
Евгений стал для меня не просто заказчиком, но и товарищем и приятным собеседником. Это редкий случай, когда от знакомства не ждут выгоды, не пытаются сбить цену, а наоборот, идут навстречу и постоянно поддерживают, и смеются над ошибками. Может чуточку больше критики - чтоб не расслаблялись) Оплата произошла удобным для МЕНЯ способом, заказчики нередко идут нехотя на такое :-)
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