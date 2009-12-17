Нужны статьи для сайта. Тематика "Украшения"

Вам нужны качественные статьи с ключевыми словами для того, чтобы Вас могли находить ваши потенциальные клиенты в поисковиках? Это может увеличить Ваши продажи или посещаемость сайта? Тогда Алексей копирайтер что надо!! Это именно тот специалист, который Вам необходим для решения данной задачи! И как человек и собеседник очень грамотный и с чувством юмора (для меня чувство юмора в собеседнике важно)! Еще важное качество присущее для фрилансера у Лёхи имеется - это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Очень ответственно и с душой подошел к написанию статей - результат меня очень сильно порадовал. Практически не исправлял ничего, ключевики гармонично вписал в текст, все написал быстро, качественно и в срок! Все, что могу повторить каждому кто ко мне обратиться! Будем сотрудничать и дальше! А тебе ,Лёха, профессионального роста, здоровья и удачи в копирайтерском искусстве!