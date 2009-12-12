Специальный проект для Ксении

$25
КопирайтингЗавершен3 заявки229 просмотров
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14 лет назад
3D
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Просто отличная работа! Очень доволен подходом Ксении, задача реализована на 100% так как я этого хотел и главное без лишних вопросов, без задержек по срокам. Рекомендую!
Сотрудничество прошло отлично! Четкие пожелания к статье и оплата в полном объеме.