Сценарий детского кукольного спектакля

КопирайтингЗакрыт10 заявок399 просмотров
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Нужен человек, который сможет написать сценарий для детского кукольного представления. Это должна быть поучительная добрая сказка со смешными элементами, не похожая по сюжету на известные фильмы, мультики или сказки.

Длительность спектакля - 35-45 мин

Возраст актеров - взрослые, проф. кукловоды

Возраст зрителей - дети 4-10 лет

Материальную база:

На данный момент у нас есть такие куклы:

- кот (рыжий)

- обезьяна

- заяц

- волк

-лиса

мы также планируем сделать таких кукол:

- собака

- девочка (возможен вариант с превращением этой куклы в бабушку посредством смены одежды)

Одновременно на сцене могут находится 4 куклы.

Декорации для спектакля изготовим уже после написания и согласования сценария.

Лучше всего свои предложения с обязательным указанием сроков выполнения, стоимости, и примерами работ (вряд ли это будут сценарии, но хотя бы копирайт имеющий отношение к детской\юмористической тематике, художественные рассказы, сказки, стихи) отправлять на e-mail [email protected]

14 лет назад
DiAngelo
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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