Оформление предложения в презентацию

КопирайтингЗавершен17 заявок501 просмотр
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Необходимо создать презентацию формата PowerPoint по теме сервис компьютерной помощи

Icq 3448444

14 лет назад
3448444
Сергей 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
amarika
Марина 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$25
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сергей - положительный Заказчик: ясные требования, четкие и своевременные комментарии в процессе работы, быстрая и полная оплата. Было очень приятно работать!
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