Копирайтинг. Срочно!

Написать 5 статей о ПОТЕРЕ ВЕСА. Грамотно изложить любые ваши мысли и соображения о потере веса, почему это нужно, полезно, почему у людей лишний вес, как от него избавиться, и.т.д. Каждая статья 400 слов. ТОЛЬКО ЛИЧНО ВАШИ ...