Копирайтинг. Срочно!

Выбирал рерайтера... и выбранный заболел.... поэтому опять.... ==== Нужен рерайтер(ЯЗЫК - АНГЛИЙСКИЙ). ежедневно есть поток(1 - 4 штуки) статей или обзоров. Пример - http://www.rdmag.com/News/2009/12/Life-Science-Telemedicine-e-records-and-wearable-sensors-Medical-techs-growth-spurt/ тематика: ИТ + медицина. из них нужно делать ...
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Нужно написать с нуля 4 статьи под ключевики. Рерайт не подходит (даже глубокий). Тематика - автомобильные запчасти. Сроки сдачи работы - вечер 8 декабря. Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю(ям). Цена вопроса - 60 wmr / 1000 знаков без пробелов. Оплата всей работы 16-го декабря.
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