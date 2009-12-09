Копирайтинг. Срочно!

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КопирайтингЗавершен15 заявок435 просмотров
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Нужно написать с нуля 4 статьи под ключевики. Рерайт не подходит (даже глубокий). Тематика - автомобильные запчасти. Сроки сдачи работы - вечер 8 декабря. Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю(ям). Цена вопроса - 60 wmr / 1000 знаков без пробелов. Оплата всей работы 16-го декабря.

14 лет назад
vicco
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
mao-11
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Просто идеальный исполнитель! Ничего не добавишь... Пишет качественно, сдает в срок, отлично понимает поставленную задачу. ОЧЕНЬ рекомендую.
Виктор - приятный во всех отношениях заказчик. Всегда дает четкое ТЗ, готов пойти навстречу,выслушать инициативу и обсудить проект. Оплата своевременная и, что самое главное, достойная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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