Заказ на написание статей

Интересуест стоимость написания SEO текстов на английском языке про технические устройства в сфере безопасности по заданым ключевым словам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, специализирующийся на копирайте. Необходимо написание 6 статей ( по 2000 символов), с определенными ключевиками.
Тематика: автоматизация бизнеса, мобильная торговля, crm системы, создание сайтов.
Текст должен быть уникальным и читабельным, результат будет проверяться на уникальность. В случае нахождения дублей все статьи возвращаются без оплаты, а од дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи. Т.к. нет желания тратить и свое и Ваше время.
Оплата по факту. Работу можно делать поэтапно с поэтапной оплатой.
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