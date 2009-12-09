Заказ на написание статей

Требуется человек, специализирующийся на копирайте. Необходимо написание 6 статей ( по 2000 символов), с определенными ключевиками.

Тематика: автоматизация бизнеса, мобильная торговля, crm системы, создание сайтов.

Текст должен быть уникальным и читабельным, результат будет проверяться на уникальность. В случае нахождения дублей все статьи возвращаются без оплаты, а од дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи. Т.к. нет желания тратить и свое и Ваше время.

Оплата по факту. Работу можно делать поэтапно с поэтапной оплатой.