Заказ на написание статей

КопирайтингЗавершен39 заявок450 просмотров
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Требуется человек, специализирующийся на копирайте. Необходимо написание 6 статей ( по 2000 символов), с определенными ключевиками.

Тематика: автоматизация бизнеса, мобильная торговля, crm системы, создание сайтов.

Текст должен быть уникальным и читабельным, результат будет проверяться на уникальность. В случае нахождения дублей все статьи возвращаются без оплаты, а од дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи. Т.к. нет желания тратить и свое и Ваше время.

Оплата по факту. Работу можно делать поэтапно с поэтапной оплатой.

Написание статей
14 лет назад
shkyrenko
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Igorio
Игорь 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Приятно работать с профессионалом. Быстро, качественно, со знанием дела. Рекомендую сотрудничеству.
Великолепный заказчик. ТЗ четкое и мгновенная оплата. Сергей, всегда рад сотрудничеству!
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