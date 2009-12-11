Статьи на тему "электроинструмент"

КопирайтингЗавершен42 заявки503 просмотра
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Нужно написать серию статей на тему "электроинструмент". 2000-3000 символов без пробелов. Ключевые слова: электроинструмент, перфоратор, шуруповерт, электролобзик, электродрели, шлифмашины, эл.рубанки, фрезерные машины, углошлифовальные.

14 лет назад
linch_ph
Борис 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранные исполнители
sergey-777
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$5
1 день
Статьи написаны качественно. Сроки выдержаны. Рекомендую.
Порядочный заказчик, приятно работать, чёткие ТЗ, оплата вовремя.
vallarius
Андрей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
С заказом справился на "отлично". Рекомендую.
Честный и обязательный заказчик, ТЗ обозначает четко, воспринимает все адекватно, проверяет грамотно, платит быстро. Очень рекомендую другим исполнителям.
okulenak
Алексей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$50
1 день
Качественная работа. Сроки выдержаны. Рекомендую всем
Заказчик отличный. С нетерпением жду ещё заданий!:)
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