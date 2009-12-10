Сделать описания к изображениям

Готовится к опубликованию сайт, контент, которого представляет собой изображения с подписями. Тема строительная. Изображения уже есть. Нужно к ним сделать подписи. Подписи от 25 до 50 символов.

Тема разбита на подтемы – бревно и доска, окна и двери, кирпич и шлакоблок, кровля, половые покрытия и так далее. Каждой подтеме будет выделен отдельный раздел сайта.

Я предоставляю папку с файлами изображений. Подписи к изображениям нужно разместить в отдельном текстовом файле по одному в строчке. Если изображений в папке, к примеру, 400, то нужно предоставить текстовый файл с 400-ми строчками описаний. Расположение подписей в текстовом файле должно абсолютно точно соответствовать расположению файлов изображений в папке.

Цена $1 за 1000 символов. Кандидат выполняет 10 пробных описаний фото бесплатно

На вопросы отвечу по Skype.

Работа не одноразовая.