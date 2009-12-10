Сделать описания к изображениям

КопирайтингЗавершен5 заявок498 просмотров
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Готовится к опубликованию сайт, контент, которого представляет собой изображения с подписями. Тема строительная. Изображения уже есть. Нужно к ним сделать подписи. Подписи от 25 до 50 символов.

Тема разбита на подтемы – бревно и доска, окна и двери, кирпич и шлакоблок, кровля, половые покрытия и так далее. Каждой подтеме будет выделен отдельный раздел сайта.

Я предоставляю папку с файлами изображений. Подписи к изображениям нужно разместить в отдельном текстовом файле по одному в строчке. Если изображений в папке, к примеру, 400, то нужно предоставить текстовый файл с 400-ми строчками описаний. Расположение подписей в текстовом файле должно абсолютно точно соответствовать расположению файлов изображений в папке.

Цена $1 за 1000 символов. Кандидат выполняет 10 пробных описаний фото бесплатно

На вопросы отвечу по Skype.

Работа не одноразовая.

14 лет назад
vold57
66 летГермания
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
nocturnal_nick
Ввв 
47 летГреция
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
13 отзывов(-2)
14 лет назад
$20
3 дня
Работой Николая очень доволен. Сделал качественно и в срок. С удовольствием продолжу с ним сотрудничество.
Отличные впечатления от сотрудничества! Владимир заранее оговорил до мелочей все детали и четко объяснил не только задание, но и цель работы. Провел предоплату 100%. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
mail20
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Работу Евгений сделал качественно и в срок. Было небольшое пожелание с моей стороны кое-что подправить. Евгений все исправил в течение часа. Отношение к работе очень ответственное. Рекомендую
Владимир,четко объяснил задачу, мои недоработки ввиду новизны темы указал, после чего я их исправил. Приятный в общении человек и адекватный заказчик! Рекомендую!
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