Сделать описания к изображениям

Тематика финансы. Нужно составить структурированные описания для нескольких десятков компаний предоставляющих определенную финансовую услугу. Список компаний предоставляю, структуру предоставляю. Надо найти информацию на сайтах этих компаний или на других сайтах и изложить согласно предложенной мною ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовится к опубликованию сайт, контент, которого представляет собой изображения с подписями. Тема строительная. Изображения уже есть. Нужно к ним сделать подписи. Подписи от 25 до 50 символов.
Тема разбита на подтемы – бревно и доска, окна и двери, кирпич и шлакоблок, кровля, половые покрытия и так далее. Каждой подтеме будет выделен отдельный раздел сайта.
Я предоставляю папку с файлами изображений. Подписи к изображениям нужно разместить в отдельном текстовом файле по одному в строчке. Если изображений в папке, к примеру, 400, то нужно предоставить текстовый файл с 400-ми строчками описаний. Расположение подписей в текстовом файле должно абсолютно точно соответствовать расположению файлов изображений в папке.
Цена $1 за 1000 символов. Кандидат выполняет 10 пробных описаний фото бесплатно
На вопросы отвечу по Skype.
Работа не одноразовая.
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