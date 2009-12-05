Рерайт 5 статей. Срочно.

КопирайтингЗавершен22 заявки410 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика заборы, ворота. Объем - около 10 000 знаков.

Срок - 1 день.

Готовый материал надо выдать завтра до 12-00 дня.

Оплата по факту в WMR

14 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
38 летЧерногория
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Отлично! Все сделано точно в срок и очень качественно. Рекомендую.
Прекрасный заказчик. Четкое задание, общение строго по делу, при срочном заказе - полное спокойствие и, главное, моментальная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству и рекомендую всем!
  • Похожие заказы

  • Требуется помощь в рерайте

    Ищу помощника для срочного заказа на рерайт. Отдам предпочтение кандидату с наименьшей ценой. Оставляйте аси свои в проект и стоимость. Я свяжусь с Вами. Спасибо!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт

    Удаленная работа. Оплата сдельная. Рерайт новостных материалов и публикация.

    Копирайтинг86 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи на тему онлайн игр.

    $500

    Требуется 1-2 исполнителя статей по тематике - онлайн игры, нужны те, кто не по наслышке знает о wow, lineage и дригих играх. Так же разбирается в этой тематике. Так как темы будут всевозможыне по этим ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт текста про тепловые насосы

    Необходимо сделать глубокий рерайт текста - без потери сути. Объем 2190 символов без пробелов - на выходе должно получится примерно столько же. Ключевые слова под которые оптимизирован текст: тепловой насос. Срок: Надо вчера =) Текст в приложении. ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение контентом 2-х сайтов.

    Необходимо написание 50 тематических текстов (УНИКАЛЬНЫХ) от 640 до 700 символов каждый с обязательным внесением поискового запроса. Два сайта: 1 - запчасти для а\м Тойота, Лексус; 2 - монтаж и установка натяжных потолков. Ждем предложений. Сроки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение новостями

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры и рерайтеры. Есть проект по поиску работы, на котором помимо вакансий и резюме присутствуют новости. Сейчас эти новости скопированы с сайтов информагентств (разрешение у них на это получено). Необходим рерайтинг новых новостей (откуда их ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Глубокий рерайт на тему анти-спама\фишинга\вирусов

    Нужно в итоге получить статьи-инструкции (оформленные по типу пошаговой инструкции) на темы: Антифишинг Антиспам Антивирус Главная подача это: "Больше от Вас друзья не будут получать спам в icq, соц сетях и тд" т.е на эту тему в Антиспам подробно ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад