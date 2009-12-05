Рерайт 5 статей. Срочно.

Ищу помощника для срочного заказа на рерайт. Отдам предпочтение кандидату с наименьшей ценой. Оставляйте аси свои в проект и стоимость. Я свяжусь с Вами. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика заборы, ворота. Объем - около 10 000 знаков.
Срок - 1 день.
Готовый материал надо выдать завтра до 12-00 дня.
Оплата по факту в WMR
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