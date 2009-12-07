Статьи на тему онлайн игр.

$500
КопирайтингЗавершен16 заявок411 просмотров
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Требуется 1-2 исполнителя статей по тематике - онлайн игры, нужны те, кто не по наслышке знает о wow, lineage и дригих играх. Так же разбирается в этой тематике. Так как темы будут всевозможыне по этим играм. Профессионального текста не надо, так что готов взять парочку не очень опытных - главное условие знание, желание и конечно же способность к письму. Кортавых не принимаю. гы :)

Объём огромный. тыщ сто знаков, сроки не ограничены. Оплата 25р за 1000знаков.

Оставлять заявки, просьба, только с любой работой на тему онлайн игр. Или черкните пару абзацев - так как мне всех перемалылывать не резон.

14 лет назад
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
Ruslana69
Руслана 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$13
2 дня
Работа сдана качественная и в указанные сроки :) +10
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