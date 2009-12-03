Рерайт текста на главной странице сайта

# 1 — $

Необходимо переписать текст на главной странице сайта http://arendamesta.ru ("Наши услуги"). Объем должен быть тот же, ключевые слова сохранены (возможны вариации). Текст - важный, поэтому хотелось бы приличного рерайта.

Задание скорее тестовое: в ближайшем будущем нужен будет качественный рерайт на тему недвижимости.

Указывайте, пожалуйста, ваши расценки на рерайт/копирайт.