Рерайт текста на главной странице сайта

Юлия, очередной проект на креативный SEO-копирайт. 35000 :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переписать текст на главной странице сайта http://arendamesta.ru ("Наши услуги"). Объем должен быть тот же, ключевые слова сохранены (возможны вариации). Текст - важный, поэтому хотелось бы приличного рерайта.
Задание скорее тестовое: в ближайшем будущем нужен будет качественный рерайт на тему недвижимости.
Указывайте, пожалуйста, ваши расценки на рерайт/копирайт.
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