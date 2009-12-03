Нужен опытный исполнитель для написания статей на строительную тематику и обо всем, что с ней связано. А именно:строительство домов, квартир,дизайн,интерьер,технологии ремонта,материалы для ремонта,конструкции.Статьи нужны обзорные,предназначенные для широкой аудитории. Важное условие: статьи долны быть уникальными. Стоимость 3$ - 1000 зн. б/п.

Для тех, кого заинтересовало предложение, в качестве теста предлагаю написать план к предполагаемой статьи на тему выключатели, розетки, и написать текст начала или середины статьи (кол-во знаков: сколько не жалко)

Жду тест по адресу: [email protected]