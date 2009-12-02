Наполнить сайт студии дизайна

Необходимо выполнить презентационное коммеческое предложение для крупного портала по недвижимости. Для чего оно требуется: для того что-бы отправить по электронной почте менеджеру по рекламе в целевой фирме, после прямого общения с менеджером по рекламе по телефону. Коммерческое ...