Private project for yinshi

Требуется геймдизайнер для составления ТЗ для игры под iPhone. Необходимо описать логику игры на основе имеющейся настольной игры. Игра будет содержать образовательную составляющую поэтому нужно продумать подачу материала пользователю. Игра Samsara : Wheel Of Life ...
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