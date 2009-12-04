Уникальные словосочетания для интернет-магазина

ЕЩЕ для ОСОБО ОДАРЕННЫХ - рассматриваются только с УКАЗАННОЙ ЦЕНОЙ в ПРОЕКТЕ!!!

Необходимо составить уникальные предложения в кол-ве 30 шт. для магазина бытовой техники.

все самое просто и нехитрое уже написано...нужно реально оригинал!

нужно чтобы текст в предложении был полностью универсальным! мог подходить к любому виду товара!

пример:

1) Заказать в подарок, необходимую для дома бытовую технику вы можете не выходя из дома.

2) Мы очень рады Вашему посещению нашего интернет-магазина, уверены что покупки у нас будут только на пользу.

Предлагайте Вашу цену за 30 предложений.

Ставьте ЦЕНУ в ПРОЕКТЕ! а также сроки ИСПОЛНЕНИЯ - ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Кто будет предлагать оплату в тысзнаков..сразу в аут!

все предложения только здесь!