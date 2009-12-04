Уникальные словосочетания для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен7 заявок467 просмотров
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Необходимо составить уникальные предложения в кол-ве 30 шт. для магазина бытовой техники.

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14 лет назад
topsandwich
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
sheriff3000
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$1
3 дня
OlgaVasilenko
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Отлично выполненная работа, нареканий к качеству и претензий по времени исполнения нет. Очень рекомендую!
Хороший заказчик. Отлично сработались. Рекомендую!
Svetik244
Светлана 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$3
1 день
Knopochka
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
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Хороший заказчик, к выполнению работы относится с пониманием и терпением!
sergoon
Сергей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$3
2 дня
Работа сделана быстро и безукоризненно. рекомендую
Приятный в общении и ответственный заказчик. Рекомендую.
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