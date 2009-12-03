Приватно для Гонтаренко Ксении (Scorp13)

$6
КопирайтингЗавершен1 заявка143 просмотра
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Создать сео-оптимизированный текст для страницы сайта о пошиве и прокате эксклюзивных свадебных и вечерних нарядов. (1000 зн.)

14 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$6
2 дня
Как всегда - великолепно! Учтены все ключевые слова. Текст получился очень красивый и гармоничный. Спасибо, Ксения, за прекрасную работу!
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
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