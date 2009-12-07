Тексты на тему "Авто"

$500
КопирайтингЗавершен5 заявок208 просмотров
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Нужны готовые уникальные тексты по темам "История развития моделей, марок" - нужны конкретные описания с фото.

Просьба указывать у кого что есть, работы принимаются только авторские.

В предложении формулировать сколько статей, сколько знаков и сколько денег это будет составлять.

Благодарю.

14 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
htaccess31337
Ольга 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$209
30 дней
Тексты написаны уникальные, аккуратно. Стабильность качественной работы не может не радовать! Рекомендую Ольгу как ответственного исполнителя.
Как всегда очень довольна сотрудничеством с Александром: ответственный заказчик, четко сформулированное ТЗ, корректность в процессе работы и своевременная оплата оставляют положительные впечатления. Спасибо :)
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