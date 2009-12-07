Тексты на тему "Авто"

Нужны готовые уникальные тексты по темам "История развития моделей, марок" - нужны конкретные описания с фото.

Просьба указывать у кого что есть, работы принимаются только авторские.

В предложении формулировать сколько статей, сколько знаков и сколько денег это будет составлять.

Благодарю.