Серия статей для аутсорсинговой компании

Необходимо написать ряд качественных и оптимизированных статей об алкоголизме и его лечении под поисковые запросы (список имеется). Уровень статей и стиль написания нужен такой: http://www.pohmelya.net/avt_kol/. Портфолио обязательно, можно и не по теме. Сроки не сжатые.