Написание ряда статей об алкоголизме

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Необходимо написать ряд качественных и оптимизированных статей об алкоголизме и его лечении под поисковые запросы (список имеется). Уровень статей и стиль написания нужен такой: http://www.pohmelya.net/avt_kol/. Портфолио обязательно, можно и не по теме. Сроки не сжатые.

14 лет назад
NEOlife
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад