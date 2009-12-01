Рерайт 16 тыс.зн.

$16
КопирайтингЗавершен6 заявок260 просмотров
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Необходимо отрерайтить 16 тыс.зн., с исходниками, тематика строительная.

1 вмз за тыс.знаков без пробелов.

Срок: сегодня 19.00 по Москве.

Просьба отписываться только в проекте.

Спасибо.

14 лет назад
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
14 лет назад
$16
1 день
Оксана выполнила качественный рерайт сложного технического текста в сжатые сроки. Рекомендую и буду обращаться снова.
Убедилась в том, Юлия такой же отличный заказчик, как исполнитель. Поставила четкое ТЗ, оперативно оплатила работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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