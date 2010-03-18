Статьи про виды рекламы

Тема: все, что связанно с сайтами... хостинг, продвижение, создание, выбор CMS и т.п. Требуется делать 100% рерайты (проверка). Источники ваши. Но актуальные, а не подряд всякую ерунду. Кол-во: по 1-2 статьи с периодичностью. Требования: - 3000-3500 знаков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи про различные виды рекламы. Все виды, и про сео, и про наружку, и про БТЛ и т.п.
В первую очередь, статьи для тех, кто знает виды рекламы, а не для тех, кто хочет искать информацию в инете.
Все статьи должны иметь одинаковую структуру, в полной степени описывать конкретный вид (средство) рекламы.
Например, статья на тему "наружная реклама" "вывески" должна быть следующего вида:
Структура страницы:
1. Описание рекламного средства
2. Назначение рекламного средства
3. Способ оформления
4. Конструкционное описание рекламного средства
5. Варианты оснащения рекламного средства
6. Изображения (очень желательно)
Примерно также и все виды. Всего статей более 100. Сначала нужно будет 20-30, далее в день по 1-3 шт.
Статья должна быть как минимум 1000 знаков, максимум на ваше усмотрение, четко объяснять каждый вид рекламы, должны быть примеры 4 картинок вида с западных сайтов, т.е. не из России или рисованные. Более конкретные средства дам в виде списка. Он будет потом еще расширятся.
Указывайте цену за статью, раздел и кол-во статей, которые сможете грамотно описать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: т.к. цены сильно разнятся, поэтому, прошу, указывайте что готовы делать, рерайт или написание новой статьи (копирайт).
Не нужны статьи, которые будут просто содержать собранную ото всюду информацию или много лишней для увеличения знаков. Все должно быть в меру (ни больше, ни меньше), как для учебника.
Для пробы закажу одну статью. Оплата происходит после проверки на качество и уникальность.
- Похожие заказы
- Копирайтинг31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать 25 статей по 1300-1500 симовлов формата аля "О компании" такой-то (будет указан сайт компании), которые будут размещены на различных информационных площадках. Основные критерии выбора подрядчика: - оперативносить выполнения работы - честность (все статьи уникальные) Сотрудничество предполагается ...Завершен14 лет назад
- $500
Необходимо написать текст на 30-50 страниц А4 по применению CRM систем в малом и среднем бизнесе. Писать живым, не техническим языком. Оплата желательно безналом. Скидывайте сроки и цену за весь текст.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Наполнение форума хорошими сообщениями. 100 сообщений - $10.Завершен14 лет назад
Объем - 2000 знаков с пробелами. Срок - час-полтора.Завершен14 лет назад
- $50
Требуется статья на данную тему. Примерно 3000 знаков. [email protected] Присылайте отрывок из статьи (не менее одного абзаца) и цену, которую хотите получитьКопирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо написать качественное профессиональное резюме.Завершен14 лет назад
- $20
Потрібна стаття про відкриття ресторану швидкого харчування для корпоративного сайту компанії.Завершен14 лет назад
- $1000
В короткие сроки необходимо написать наполнить около 40 сайтов различной тематики качественными текстами.Завершен14 лет назад
Рерайт около 80 тысяч знаков без пробелов Тема - страноведение , для тур. сайта. Будет дан материал с сайта- конкурента. Пишите пожалуйста цену и сроки.Закрыт14 лет назад