Статьи про виды рекламы

КопирайтингЗавершен14 заявок712 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны статьи про различные виды рекламы. Все виды, и про сео, и про наружку, и про БТЛ и т.п.

В первую очередь, статьи для тех, кто знает виды рекламы, а не для тех, кто хочет искать информацию в инете.

Все статьи должны иметь одинаковую структуру, в полной степени описывать конкретный вид (средство) рекламы.

Например, статья на тему "наружная реклама" "вывески" должна быть следующего вида:

Структура страницы:

1. Описание рекламного средства

2. Назначение рекламного средства

3. Способ оформления

4. Конструкционное описание рекламного средства

5. Варианты оснащения рекламного средства

6. Изображения (очень желательно)

Примерно также и все виды. Всего статей более 100. Сначала нужно будет 20-30, далее в день по 1-3 шт.

Статья должна быть как минимум 1000 знаков, максимум на ваше усмотрение, четко объяснять каждый вид рекламы, должны быть примеры 4 картинок вида с западных сайтов, т.е. не из России или рисованные. Более конкретные средства дам в виде списка. Он будет потом еще расширятся.

Указывайте цену за статью, раздел и кол-во статей, которые сможете грамотно описать.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: т.к. цены сильно разнятся, поэтому, прошу, указывайте что готовы делать, рерайт или написание новой статьи (копирайт).

Не нужны статьи, которые будут просто содержать собранную ото всюду информацию или много лишней для увеличения знаков. Все должно быть в меру (ни больше, ни меньше), как для учебника.

Для пробы закажу одну статью. Оплата происходит после проверки на качество и уникальность.

14 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
lenchonok
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Елена сделала все отлично. Все мелкие недочеты исправлены. Работа понравилась.
Отличный заказчик: четкая постановка задач, своевременная оплата! Рекомендую сотрудничество с ним!!!
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$4
1 день
Галина написала все хорошо, быстро. Текст уникальный.
Отличный Заказчик. Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. Буду рада продолжению сотрудничества.
  • Похожие заказы

  • Нужны статьи (постоянный рерайт). тема: сайты

    Тема: все, что связанно с сайтами... хостинг, продвижение, создание, выбор CMS и т.п. Требуется делать 100% рерайты (проверка). Источники ваши. Но актуальные, а не подряд всякую ерунду. Кол-во: по 1-2 статьи с периодичностью. Требования: - 3000-3500 знаков ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • 25 статей по 1500 симоволов

    Необходимо написать 25 статей по 1300-1500 симовлов формата аля "О компании" такой-то (будет указан сайт компании), которые будут размещены на различных информационных площадках. Основные критерии выбора подрядчика: - оперативносить выполнения работы - честность (все статьи уникальные) Сотрудничество предполагается ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Текст про CRM в бизнесе

    $500

    Необходимо написать текст на 30-50 страниц А4 по применению CRM систем в малом и среднем бизнесе. Писать живым, не техническим языком. Оплата желательно безналом. Скидывайте сроки и цену за весь текст.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт

    Рерайт около 80 тысяч знаков без пробелов Тема - страноведение , для тур. сайта. Будет дан материал с сайта- конкурента. Пишите пожалуйста цену и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад