Персональний проект для Михеева Алексея

$20
КопирайтингЗавершен1 заявка197 просмотров
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Потрібна стаття про відкриття ресторану швидкого харчування для корпоративного сайту компанії.

14 лет назад
wrung
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
1 день
Роботою дуже задоволена, отримала якісний матеріал за одну ніч!
Спасибо Алёне за очередной интересный заказ, будем и дальше трудится во благо.