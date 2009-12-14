Написаниетекстов. Приватно для kristem.

Рерайт около 80 тысяч знаков без пробелов Тема - страноведение , для тур. сайта. Будет дан материал с сайта- конкурента. Пишите пожалуйста цену и сроки.
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