Написаниетекстов. Приватно для kristem.

$1000
КопирайтингЗавершен8 заявок255 просмотров
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В короткие сроки необходимо написать наполнить около 40 сайтов различной тематики качественными текстами.

14 лет назад
Kormak
NaN летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$870
5 дней
Работа сделана в срок, претензий нет. Впечатления от работы - положительные. Все вопросы закрыты быстро и без проблем. Буду обращаться в дальнейшем.
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!