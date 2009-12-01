Написание статей для сайта

Нужно написать обзорную статью на тему " Элитная недвижимость". То-есть, что это такое, преимущество "Элитной недвижимости" и тд... 10.000 символов без пробелов! Пожалуйста, пишите стоимость за статью, а не за количество символов!!! Оплата только в рублях ...