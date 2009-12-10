Нужны новости

Для начала всего 2-5 новостей в день.

Требования к новостям:

1) Новость должна быть интересной , актуальной и НЕ рекламного характера и уникальной. 500-1000 символов + картинка.

2) Новость НЕ должна быть дубликатом уже имеющейся на newsland.ru новости (пользуйтесь поиском).

3) Новость должна подходить под один из разделов: Общество , Экономика и бизнес , Происшествия , Личные деньги , Интернет , Технологии , Спорт , Культура , Наука , Здоровье , Авто , Мозаика , Публицистика.

Пишите цену за одну новость. Еще раз напишу для особо внимательных - ЗА ОДНУ, А НЕ ЗА 1000 ЗНАКОВ!

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