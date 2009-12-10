Нужны новости

КопирайтингЗавершен18 заявок591 просмотр
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Для начала всего 2-5 новостей в день.

Требования к новостям:

1) Новость должна быть интересной , актуальной и НЕ рекламного характера и уникальной. 500-1000 символов + картинка.

2) Новость НЕ должна быть дубликатом уже имеющейся на newsland.ru новости (пользуйтесь поиском).

3) Новость должна подходить под один из разделов: Общество , Экономика и бизнес , Происшествия , Личные деньги , Интернет , Технологии , Спорт , Культура , Наука , Здоровье , Авто , Мозаика , Публицистика.

Пишите цену за одну новость. Еще раз напишу для особо внимательных - ЗА ОДНУ, А НЕ ЗА 1000 ЗНАКОВ!

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Оплата раз в неделю.

14 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sound
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$5
1 день
Качеством текста я доволен. Исполнитель понимающий и вежливый. Сотрудничество прошло гладко и без проблем. Всегда готов найти компромисс.
Мне показалось, что вполне адекватный веб-мастер, можно работать, чувствуется нормальный профессиональный подход. Что ещё желать?
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