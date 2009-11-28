Написать 3 статьи по 5000 символов

Необходимо придумать короткую и меткую фразу для наклейки, которая напоминает покупателю пополнить счет мобильного телефона через платежный терминал. Данная наклейка будет размещаться в магазинах на кассовой зоне или выходной двери. Цель данной наклейки, клиент, получив ...
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