Статья по муай тай

$30
КопирайтингЗавершен19 заявок320 просмотров
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Необходима статья по муай тай, требуется копирайт. С тематикой знаком настолько близко, что вряд ли удивите чем то.

>Гугин Сергей (TransWrite) под копирайтом я подразумеваю написать статью о чём то новом в тематике а не сделать нарезку из десятка давно известных публике материалов.

14 лет назад
Artsmol
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
yinshi
Сергей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
14 лет назад
$30
1 день
Великолепная работа, не по наслышке знаком с статьями Александра, цитируемость некоторых из них в интернете поражает своим количеством.
Артём отличный заказчик. Лёгок в общении. Всё понятно и просто, моментальная оплата. Рекомендую