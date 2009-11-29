Необходима статья по муай тай, требуется копирайт. С тематикой знаком настолько близко, что вряд ли удивите чем то.

>Гугин Сергей (TransWrite) под копирайтом я подразумеваю написать статью о чём то новом в тематике а не сделать нарезку из десятка давно известных публике материалов.