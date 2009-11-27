Рерайт статей по продуктам питания

Здраствуйте. Нужны описания для сайтов на разные тематики. Цена за текст 4$, 1-2 текста в сутки. Работы много: 12 сайтов щас, и сразу после окончания ещё 30 сайтов. Более подробно, если что то неясно - могу объяснить при переписке. Оплата ...