Рерайт статей по продуктам питания

Необходимо придумать короткую и меткую фразу для наклейки, которая напоминает покупателю пополнить счет мобильного телефона через платежный терминал. Данная наклейка будет размещаться в магазинах на кассовой зоне или выходной двери. Цель данной наклейки, клиент, получив ...
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