Рерайт статей персональный проект для mgkadnikov

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка230 просмотров
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Требуется рерайт на медицинскую тематику. Всего 20 000 символов.

14 лет назад
Yasya1984
Ярослава 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
mgkadnikov
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Максим отлично справился с поставленной задачей. Текст получился читабельным, для людей, по проверке через Адвего-Плагиатус, уникальность статей составила от 96% до 100%. Ответственный и приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный заказчик, Задачи ставит четко, оплачивает все в срок, без задержек.
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