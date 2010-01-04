Написание СЕО-текста для сайта стройматериалов.

КопирайтингЗавершен59 заявок630 просмотров
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Текст для главной страницы сайта. Тематика - пеноблоки, пенобетон, тротуарная плитка. 10-15 тыс. символов. Интересует только качественный копирайтинг. Просьба писать с примерными ценами и сроками.

14 лет назад
interdezzz
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
jab
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$60
4 дня
Всё сделано в срок и на очень высоком уровне, плюс порадовало хорошее знание темы
Понятные ТЗ, быстрая оплата и только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо за заказ))
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