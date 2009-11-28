Приватный проект для Дарьи Тихомировой

$100
КопирайтингЗавершен2 заявки163 просмотра
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Копирайт нескольких статей.

14 лет назад
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Charisma
Дарина 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Даша - удивительная копирайтер! Очень внимательна к деталям, сроки соблюдает. Профессионально работает + суперский креативный потенциал. Ставлю заслуженные 10+!
Хочу выразить Елене свою благодарность за предоставленную возможность поработать с ней. Елена - прекрасный и адекватный заказчик, и очень приятный в общении человек. Рекомендую!
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