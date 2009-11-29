Копирайт, рерайт, звуковое оборудование

Необходимо провести рерайт статьи. структура должна получится как на этом сайте:http://megaomm.ru/2009-10-11-11-07-18/1---/45------.html (вопрос:---- и ответ:----)
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Нужны seo тексты копирайт/рерайт, музыкальные инструменты, звуковое оборудование.
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