Нужны уникальные тексты на сайт

КопирайтингЗакрыт35 заявок564 просмотра
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Нужно составить тексты для сайта по продаже услуг дизайна/программирования/оптимизации/поддержки

примеры сайтов, стиль написания текстов которых удовлетворяет, сброшу в личку.

пиши, пожалуйста, цену за тысячу символов.

14 лет назад
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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