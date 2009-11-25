Нужно составить ТЗ

КопирайтингЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Есть заказчик. Требуется написать ТЗ для сайта-портала. Городской автомобильный сайт (фирмы, отзывы о товарах, клубы, соц.сеть, форум и т.п.). Выбираются только те, кто имел опыт, имеет репутацию (или стаж).

Во избежании получения от Исполнителя халтуры, обязательное условие получить уже сделанные кому-нибудь ТЗ, желательно по большим сайтам. Все предложения оставляйте тут + образцы на почту, где не забудьте указать от кого прислано!

Оплата через банк или WMZ.

14 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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