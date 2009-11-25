ТЗ интернет-магазина

На сайт "бюро переводов" требуются тексты, объем около 10-12 стр. (1800 знаков)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать техническое задание на разработку интернет магазина автозапчастей.
Со своей стороны готов предоставить набор желаемых требований и примерное видение, на выходе должно получиться подробное, понятное после первого прочтения функциональное ТЗ. Главное требование - у разработчика интернет-магазина, дизайнера и сеошника по данному ТЗ должно возникать минимум вопросов. Подробно должны быть расписаны сущности и процессы. Подробно должна быть описана функциональность СМS.
Проект должен быть готов до конца месяца, поэтому просьба откликаться свободных, не обремененных другими проектами исполнителей.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть 40 картинок. К ним надо добавить текстовые описания по 500 знаков. Особой художественности не надо. Ваши описания буду править под свой стиль, так что от вас требуется, так сказать создать словесный каркас будущего описания. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $17
Здравствуйте! Нашей организации необходимо новое название. Организация занимается покрытием драгоценными металлами (золотом 999 пробы/24kt, серебром, палладием и т.д.) любых токопроводящих поверхностей: металлических корпусов мобильных телефонов, эмблемы авто, диски, спортинвентарь и т.д. В общем область применения достаточно ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть следующие ключевые запросы: интерьер своими руками продление приватизации подушки своими руками своими руками интерьер как украсить новогоднюю елку продление дачной амнистии рисунки на стенах в квартире детские комнаты для девочек На каждый ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать качественный SЕО-копирайт. 35000 знаков без пробелов на тему детей, родов и беременности.Завершен14 лет назад
Тематика - парфюмерия, объем - 30 000 симв. Обязательные требования - грамотность!, надежность! Указывайте цену за 1000 симв.Копирайтинг70 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь в написании текстов. Оставляйте свои аськи.Копирайтинг87 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Написать статью о тайском муай-тае. 4000-5000 символов.Завершен14 лет назад
- $20
Добрый день. Необходимо описать в форме коммерческого предложения (2 стр.) результаты переговоров. Готов предоставить тезисы (суть предложения) в письменном виде и ответить на любые доп. вопросы по делу по телефону/почте/ICQ Нужно сегодня. Оплата - оперативно, если Яндекс-деньги ...Завершен14 лет назад
Нужен шаблон для размножения статьи на 2000 зн. Статья готова. Тематика – недвижимость (ориентироваться на 400 экземпляров). Требования: 1. Проверка уникальности ( в зависимости от используемой программы): шингл 7 (5), макс. схожесть 7-10 процентов. 2. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад