ТЗ интернет-магазина

$150
КопирайтингЗакрыт14 заявок868 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать техническое задание на разработку интернет магазина автозапчастей.

Со своей стороны готов предоставить набор желаемых требований и примерное видение, на выходе должно получиться подробное, понятное после первого прочтения функциональное ТЗ. Главное требование - у разработчика интернет-магазина, дизайнера и сеошника по данному ТЗ должно возникать минимум вопросов. Подробно должны быть расписаны сущности и процессы. Подробно должна быть описана функциональность СМS.

Проект должен быть готов до конца месяца, поэтому просьба откликаться свободных, не обремененных другими проектами исполнителей.

14 лет назад
zebys
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Добавить текстовые описания

    Есть 40 картинок. К ним надо добавить текстовые описания по 500 знаков. Особой художественности не надо. Ваши описания буду править под свой стиль, так что от вас требуется, так сказать создать словесный каркас будущего описания. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо название для организации

    $17

    Здравствуйте! Нашей организации необходимо новое название. Организация занимается покрытием драгоценными металлами (золотом 999 пробы/24kt, серебром, палладием и т.д.) любых токопроводящих поверхностей: металлических корпусов мобильных телефонов, эмблемы авто, диски, спортинвентарь и т.д. В общем область применения достаточно ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен глубокий рерайт

    Есть следующие ключевые запросы: интерьер своими руками продление приватизации подушки своими руками своими руками интерьер как украсить новогоднюю елку продление дачной амнистии рисунки на стенах в квартире детские комнаты для девочек На каждый ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты

    Нужна помощь в написании текстов. Оставляйте свои аськи.

    Копирайтинг87 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать краткое коммерческое предложение

    $20

    Добрый день. Необходимо описать в форме коммерческого предложения (2 стр.) результаты переговоров. Готов предоставить тезисы (суть предложения) в письменном виде и ответить на любые доп. вопросы по делу по телефону/почте/ICQ Нужно сегодня. Оплата - оперативно, если Яндекс-деньги ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен шаблон для размножения статьи

    Нужен шаблон для размножения статьи на 2000 зн. Статья готова. Тематика – недвижимость (ориентироваться на 400 экземпляров). Требования: 1. Проверка уникальности ( в зависимости от используемой программы): шингл 7 (5), макс. схожесть 7-10 процентов. 2. ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад