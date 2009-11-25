ТЗ интернет-магазина

Требуется написать техническое задание на разработку интернет магазина автозапчастей.

Со своей стороны готов предоставить набор желаемых требований и примерное видение, на выходе должно получиться подробное, понятное после первого прочтения функциональное ТЗ. Главное требование - у разработчика интернет-магазина, дизайнера и сеошника по данному ТЗ должно возникать минимум вопросов. Подробно должны быть расписаны сущности и процессы. Подробно должна быть описана функциональность СМS.

Проект должен быть готов до конца месяца, поэтому просьба откликаться свободных, не обремененных другими проектами исполнителей.