Нужен шаблон для размножения статьи

КопирайтингЗакрытнет заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен шаблон для размножения статьи на 2000 зн. Статья готова. Тематика – недвижимость (ориентироваться на 400 экземпляров).

Требования:

1. Проверка уникальности ( в зависимости от используемой программы): шингл 7 (5), макс. схожесть 7-10 процентов.

2. Оставляем цены, пример (желательно) и контакты.

3. Указываем, в какой программе работаем (можно ЛС)

3. Срок выполнения – сегодня поздний вечер.

14 лет назад
Everrest
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Комерческое предложение для студии дизайна

    Добрый день! требуется комерческое предложение для студии дизайна для рассылки по мылу. Преведущему исполнителю респект, ну или рассылка была не удачной или КП, реакция была маленькая. Нужно повторить рассылку, требуется очень очень прекрасное комерческое предложение чтоб реакция ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо 100 статей на заданные темы

    $100

    Необходимо около 100 статей на заданные темы. В архиве ТЗ и пример статьи, и в отдельном файле еще названия статей. Названия часто повторяются - это значит что надо писать еще одну статью на этуже тему ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественные СЕО-статьи.

    $1000

    Для магазинов парфюмерии и спортивных товаров нужен копирайтер, который сможет написать цепляющие, продающие тексты. Бюджет ограничен, поэтому предпочтение отдам автору с невысокой ценой. Выбирать автора будем завтра. Оставляйте ссылки на портфолио и оглашайте цены в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Презентация 3 мин. сайта

    $30

    Нужна концепция презентации сайта www.oilgasclub.ru на коференции-форуме для специалистов нефте-химического компплекса http://sgm-oil.ru/30_11-4_12_2009soveschanie.htm

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи для трех сайтов (контент+пиар)

    ЗАДАЧА Граммотно и уникально написать текст на следующие тематики: 1. Накачать мышцы 2. Повысить интеллект, улучшить память 3. Быстро и выгодно выйти замуж Подробности тематик и градация разделов в каждой - в аське (1439755). Кол-во текста на каждую - 30 тыс. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод и написание новостей, обзоров и превью.

    Здравствуйте! Требуется на постоянную работу человек, для написания новостей, обзоров, превью и.т.д. для новостного сайта на Русском языке. Тематика (Хоккей) Работа: Перевод и написание материалов с англоязычных сайтов (nhl, cbs, tsn и.т.д.) Требования: Уровень английского языка ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен рерайт статей, объем достаточно большой

    $100

    Здравствуйте, мне нужен рерайт статей. Тематика довольно непростая, рерайтить нужно статьи с сайта bloginvesto.ru . Объем: около 50 статей примерно по 2 тыс символов каждая статья. Пишите свои предложения.

    Копирайтинг67 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Название магазина текстильной продукции

    $10

    Добрый час, требуется придумать название магазина (НЕ интернет-магазин), занимающегося продажей текстильных изделий: постельное белье, полотенца, скатерти, занавески, домашняя одежда. Пожелания: Количество слов в названии желательно одно, но если будет хорошо смотреться - можно и два. Язык названия: ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад