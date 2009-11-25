Презентация 3 мин. сайта

Добрый день! требуется комерческое предложение для студии дизайна для рассылки по мылу. Преведущему исполнителю респект, ну или рассылка была не удачной или КП, реакция была маленькая. Нужно повторить рассылку, требуется очень очень прекрасное комерческое предложение чтоб реакция ...