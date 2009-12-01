Статьи для трех сайтов (контент+пиар)

КопирайтингЗавершен9 заявок229 просмотров
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ЗАДАЧА

Граммотно и уникально написать текст на следующие тематики:

1. Накачать мышцы

2. Повысить интеллект, улучшить память

3. Быстро и выгодно выйти замуж

Подробности тематик и градация разделов в каждой - в аське (1439755).

Кол-во текста на каждую - 30 тыс. знаков (с пробелами).

ВАЖНО!

Желатен пиарный подход - убойные ключевые фразы, заборные слоганы, психологический акцент и расстановка текста.

14 лет назад
Barrakuda_Ltd
Андрей 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$180
3 дня
Тексты написаны на 5 с плюсом. Все как необходимо и забойно и граммотно ) Очень довольны сотрудничеством.
Приятно было работать :) Чёткое ТЗ и оплата :)
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