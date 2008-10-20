Barrakuda_Ltd

Андрей Barrakuda_Ltd

 
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Наша компания специализируется на различного рода интернет-проектах. Создание, раскрутка, поддержка.

Мы являемся исполнителями, а так же в многочисленных случаях заказчиками по мелким работам, если того требует ситуация.

ICQ 1439755 (только по вопросам касающихся наших проектов)

  • Информационный видео-ролик на 7 минут

    Необходимо создать AVI+FLV мульт практические такой же, как в этом проекте: http://goldline.pro/ru/ Текст, пожелания по визуализации, картинки, заготовки — есть. Все должно быть минимальным, простым, легким. Чистая информация, без лишних прикрас. Длина видео — не больше 7 минут. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Информационный видео-ролик на 7 минут (avi+flv)

    Необходимо создать AVI+FLV мульт практические такой же, как в этом проекте: http://goldline.pro/ru/ Текст, пожелания по визуализации, картинки, заготовки - есть. Все должно быть минимальным, простым, легким. Чистая информация, без лишних прикрас. Длина видео - не больше 7 минут. ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватно для GretaLanch

    $250

    Выполнить веб-дизайн согласно нашей договоренности в указанные сроки - 2 дня. Просьба следовать четко ТЗ и использовать нужные акценты, которые прописаны в его Приложении №1. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется 4 баннера разных форматов

    $50

    Требуется выполнить стилистически задорно, но строго на тематику торрент-трекера по 1 баннеру следующих размеров: 1) 150х150 - 50 кб 2) 234х60 - 20 кб 3) 468х60 - 30 кб 4) 600х200 - 90 кб Формат GIF. Максимальный вес указан ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка легкой страницы (табличная)

    $50

    Нужна табличная верстка простенькой странички для заглавной сайта. Стучать в аську: 1439755 Задание срочное, обязательно учесть все мелочи, а не абы-как...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи для трех сайтов (контент+пиар)

    ЗАДАЧА Граммотно и уникально написать текст на следующие тематики: 1. Накачать мышцы 2. Повысить интеллект, улучшить память 3. Быстро и выгодно выйти замуж Подробности тематик и градация разделов в каждой - в аське (1439755). Кол-во текста на каждую - 30 тыс. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Пачка баннеров разной тематики и формата - 2

    $195

    Надо сделать пачку баннеров для сайтов различной тематики. Формат 468х60: 1. Увеличение мышц = 1 шт. 2. Увеличение члена на 10 см. = 1 шт. 3. Увеличение груди на 2-3 размера = 1 шт. 4. Женский аудио-возбудитель = 1 шт. 5. ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Пачка баннеров разной тематики и формата

    Надо сделать пачку баннеров для сайтов различной тематики. Подробнее: Формат 468х60: 1. Увеличение мышц = 1 шт. 2. Увеличение члена на 10 см. = 1 шт. 3. Увеличение груди на 2-3 размера = 1 шт. 4. Женский аудио-возбудитель = 1 шт. 5. ...

    Баннер для сайта
    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна помощь в выборе+подключение кредитной оплаты

    Нужна помощь в выборе+подключение системы кредитной оплаты на сайте. Сайт работает только в пределах Израиля, но с перспективой выхода на рынок России. Задача: найти оптимальный вариант без кучи посредников в качестве подключения кредитной оплаты для ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и логотип для сайта (файловый архив)

    Задача: Необходимо разработать легкий в стиле минимализм дизайн для сайта (тематика - файловый архив). Создать логотип как основу сайта. Пожелания: Цветовая гамма приятных для восприятия сочетаний. Так как на сайте будет практически лого и ...

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен движок под мп3 сайт (готовый+доработки)

    Нужен движок (готовый + переделки) для мп3 сайта в итоге с заявленным ниже функционалом: - Массовое добавление mp3 треков по фтп - Добавление треков от юзеров - Поиск - Возможность создавать платные аккаунты пользователям с предоставлением им дополнительных возможностей ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать готовый .psd для dle (таблица+дивы)

    $50

    Надо сверстать уже готовый индивидуальный дизайн в формате .psd. Задача - основа табличная верстка, используем в некоторых местах дивы. Срочность умеренная, но лучше побыстрее. Обращаться в Icq: 1439755. Всем заранее спасибо :)

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наложить flash-эффект на 8 шапок для сайта

    Есть 8 шапок тематичных для каждого раздела. Надо наложить соответствующий тематике flash-эффект (есть задумки, варианты). Пример: раздел "Узнай про свою смерть". На шапке череп и прочие атрибуты. Надо - наложить молнии сверкающие. И все ) И ...

    Flash
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать софт для сайта :)

    $500

    Требуется написать софт для броузера (плагин) который позволит отображать рекламную информацию пользователю загрузившему его с сайта и даст возможность получать закрытую информацию с сайта в последующем. Подробности по проекту, пожалуйста сюда - 1439755.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно сверстать Adult дизайн из psd в dle :)

    $50

    Есть готовый дизайн в формате .psd. Надо сверстать под дле последней версии. Стандартный пакет шаблонов и страниц для обработки, без дополнительных модулей. Заранее признателен :)

    DLE
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочная верстка дизайна в .psd под dle 7.2

    $50

    Есть готовый дизайн в формате .psd. Надо сверстать под дле последней версии 7.2. Стандартный пакет шаблонов, без дополнительных модулей. Всем желающим - обращаться сюда, кидайте аську, я стукну. Заранее признателен :) Дизайн - ADULT. Уточню, чтобы не было ...

    DLE
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочная верстка готового дизайна под dle

    $50

    Есть готовый дизайн. Надо сверстать под дле. Стандартный пакет шаблонов, без дополнительных модулей. Всем желающим - обращаться сюда, кидайте аську, я стукну. Заранее признателен :)

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн для Adult сайта (dle)

    $300

    Требуется дизайн для сайта Adult тематики для движка dle. В изготовление дизайна включается: - разработка дизайна и передача после заверения в формате .psd - нарезка дизайна для движка dle. Пожелания по дизайну: - цветовая гамма: красный / оранжевый / черно-серый. - ...

    DLE
    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
$350
10 баллов
12 лет назад
Информационный видео-ролик на 7 минут
Очень доволен сотрудничеством, никак не соглашусь с тем отрицательным отзывом (видимо его оставил случайный человек), заказчик полностью адекватен, и умеет кратко изложить все требования. И оплата произведена без задержек сразу же после утверждения материала.
Рад был сотрудничать. Конструктивный подход, тщательность исполнения. Очень довольны результатом )
Ответный отзыв
GretaLanch
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Приватно для GretaLanch
Благодарю за отзыв. И вам всего хорошего!
Спасибо за оперативность и готовность поработать до середины ночи в связи со срочностью! Очень ответственный подход. Рекомендую. Надеюсь еще будем сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$42
10 баллов
13 лет назад
Требуется 4 баннера разных форматов
Хороший заказчик, своевременная оплата. Было очень приятно работать!
Хорошая работа, учтивый исполнитель )
Ответный отзыв
sikwel
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Верстка легкой страницы (табличная)
Профессиональный подход к требованиям, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничать.
Высокая исполнительность, подход по принципу "как лучше, а не как проще" и краткие сроки весьма порадовали при сотрудничестве. Будем обращаться и дальше. Спасибо и удачи )
Ответный отзыв
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$180
10 баллов
14 лет назад
Статьи для трех сайтов (контент+пиар)
Приятно было работать :) Чёткое ТЗ и оплата :)
Тексты написаны на 5 с плюсом. Все как необходимо и забойно и граммотно ) Очень довольны сотрудничеством.
Ответный отзыв