Barrakuda_Ltd

Необходимо создать AVI+FLV мульт практические такой же, как в этом проекте: http://goldline.pro/ru/ Текст, пожелания по визуализации, картинки, заготовки — есть. Все должно быть минимальным, простым, легким. Чистая информация, без лишних прикрас. Длина видео — не больше 7 минут. ...