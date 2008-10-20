Barrakuda_Ltd

Необходимо создать AVI+FLV мульт практические такой же, как в этом проекте: http://goldline.pro/ru/ Текст, пожелания по визуализации, картинки, заготовки — есть. Все должно быть минимальным, простым, легким. Чистая информация, без лишних прикрас. Длина видео — не больше 7 минут. ...
Андрей Barrakuda_LtdBarrakuda_Ltd
Наша компания специализируется на различного рода интернет-проектах. Создание, раскрутка, поддержка.
Мы являемся исполнителями, а так же в многочисленных случаях заказчиками по мелким работам, если того требует ситуация.
ICQ 1439755 (только по вопросам касающихся наших проектов)
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо создать AVI+FLV мульт практические такой же, как в этом проекте: http://goldline.pro/ru/ Текст, пожелания по визуализации, картинки, заготовки - есть. Все должно быть минимальным, простым, легким. Чистая информация, без лишних прикрас. Длина видео - не больше 7 минут. ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Выполнить веб-дизайн согласно нашей договоренности в указанные сроки - 2 дня. Просьба следовать четко ТЗ и использовать нужные акценты, которые прописаны в его Приложении №1. Спасибо.Завершен12 лет назад
Задача: полностью сверстать и натянуть дизайн на движок WebaSyst Shop. Просьба: для тех кто знает и понимает. Контакты (кому лень лезть в мой профиль): Icq: 1439755 E-mail: [email protected]HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется выполнить стилистически задорно, но строго на тематику торрент-трекера по 1 баннеру следующих размеров: 1) 150х150 - 50 кб 2) 234х60 - 20 кб 3) 468х60 - 30 кб 4) 600х200 - 90 кб Формат GIF. Максимальный вес указан ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужна табличная верстка простенькой странички для заглавной сайта. Стучать в аську: 1439755 Задание срочное, обязательно учесть все мелочи, а не абы-как...Завершен14 лет назад
ЗАДАЧА Граммотно и уникально написать текст на следующие тематики: 1. Накачать мышцы 2. Повысить интеллект, улучшить память 3. Быстро и выгодно выйти замуж Подробности тематик и градация разделов в каждой - в аське (1439755). Кол-во текста на каждую - 30 тыс. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $195
Надо сделать пачку баннеров для сайтов различной тематики. Формат 468х60: 1. Увеличение мышц = 1 шт. 2. Увеличение члена на 10 см. = 1 шт. 3. Увеличение груди на 2-3 размера = 1 шт. 4. Женский аудио-возбудитель = 1 шт. 5. ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется срочно сверстать дизайн. Готовый в psd. Блок слева резиновый в высоту. ICQ: 1439755Завершен14 лет назад
Надо сделать пачку баннеров для сайтов различной тематики. Подробнее: Формат 468х60: 1. Увеличение мышц = 1 шт. 2. Увеличение члена на 10 см. = 1 шт. 3. Увеличение груди на 2-3 размера = 1 шт. 4. Женский аудио-возбудитель = 1 шт. 5. ...Баннеры2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужна помощь в выборе+подключение системы кредитной оплаты на сайте. Сайт работает только в пределах Израиля, но с перспективой выхода на рынок России. Задача: найти оптимальный вариант без кучи посредников в качестве подключения кредитной оплаты для ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: Необходимо разработать легкий в стиле минимализм дизайн для сайта (тематика - файловый архив). Создать логотип как основу сайта. Пожелания: Цветовая гамма приятных для восприятия сочетаний. Так как на сайте будет практически лого и ...Завершен15 лет назад
Нужен движок (готовый + переделки) для мп3 сайта в итоге с заявленным ниже функционалом: - Массовое добавление mp3 треков по фтп - Добавление треков от юзеров - Поиск - Возможность создавать платные аккаунты пользователям с предоставлением им дополнительных возможностей ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Надо сверстать уже готовый индивидуальный дизайн в формате .psd. Задача - основа табличная верстка, используем в некоторых местах дивы. Срочность умеренная, но лучше побыстрее. Обращаться в Icq: 1439755. Всем заранее спасибо :)Завершен15 лет назад
Есть 8 шапок тематичных для каждого раздела. Надо наложить соответствующий тематике flash-эффект (есть задумки, варианты). Пример: раздел "Узнай про свою смерть". На шапке череп и прочие атрибуты. Надо - наложить молнии сверкающие. И все ) И ...Завершен15 лет назад
- $500
Требуется написать софт для броузера (плагин) который позволит отображать рекламную информацию пользователю загрузившему его с сайта и даст возможность получать закрытую информацию с сайта в последующем. Подробности по проекту, пожалуйста сюда - 1439755.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн в формате .psd. Надо сверстать под дле последней версии. Стандартный пакет шаблонов и страниц для обработки, без дополнительных модулей. Заранее признателен :)HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн в формате .psd. Надо сверстать под дле последней версии 7.2. Стандартный пакет шаблонов, без дополнительных модулей. Всем желающим - обращаться сюда, кидайте аську, я стукну. Заранее признателен :) Дизайн - ADULT. Уточню, чтобы не было ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн. Надо сверстать под дле. Стандартный пакет шаблонов, без дополнительных модулей. Всем желающим - обращаться сюда, кидайте аську, я стукну. Заранее признателен :)Завершен15 лет назад
- $300
Требуется дизайн для сайта Adult тематики для движка dle. В изготовление дизайна включается: - разработка дизайна и передача после заверения в формате .psd - нарезка дизайна для движка dle. Пожелания по дизайну: - цветовая гамма: красный / оранжевый / черно-серый. - ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен15 лет назад