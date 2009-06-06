Дизайн и логотип для сайта (файловый архив)

Задача: Необходимо разработать легкий в стиле минимализм дизайн для сайта (тематика - файловый архив). Создать логотип как основу сайта.

Пожелания: Цветовая гамма приятных для восприятия сочетаний. Так как на сайте будет практически лого и минимум оформления, то на ваш вкус подбирайте, рассмотрим все предложения и эксперименты.

Пример: rapidshare.com допустим... вполне минимальный дизайн.

Всем желающим обсудить подробнее и задать по теме вопросы: ICQ 1439755