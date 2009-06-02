Дизайн сайта и фирменный стиль

Здравствуйте! Необходим редизайн веб-сервиса (mymall.com.ua). А именно: посмотреть на сервис, указать на ошибки в дизайне и юзабилити(!), предложить свои идеи (никаких шаблонов!), воплотить их в жизнь. Для меня крайне важно получить отличный результат. ...