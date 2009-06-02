Дизайн сайта и фирменный стиль

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт48 заявок424 просмотра

Требуется дизайн корпоративного сайта (только нарисовать в фотшопе, без верстки)

требование - использование только веб сейф

+ прорисовать элементы фирменного стиля - визитки, папки и т.п. Лого брендов и концепция уже разработаны. надо только красиво прорисовать в векторе.

16 лет назад
Cyberneticist
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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