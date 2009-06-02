Необходимо разработать дизайн и посадить его на джумлу. Ничего сверхъестественного. Обычный сайт-визитка. Все материалы в файле. Думаю, по ним всё будет понятно. http://timss.ru/aops.zip
Шаблон для Joomla
Требуется разработчик Joomla шаблонов на основании рекламных модулей.
Имеется разработанные рекламные модули, требуется создавать шаблоны.
Работы 2 - 5 в месяц. Оплата по договоренности.
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