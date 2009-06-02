Шаблон для Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок165 просмотров

Требуется разработчик Joomla шаблонов на основании рекламных модулей.

Имеется разработанные рекламные модули, требуется создавать шаблоны.

Работы 2 - 5 в месяц. Оплата по договоренности.

Joomla
16 лет назад
BilisCub
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров