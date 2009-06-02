Нужно переделать дизайн данного сайта http://lastmovie.ru/news/ на дле + нарисовать новое лого т.к. название сайта изменилось (+ переделать вид материалов) в личку не писать
Приватный проект для Art-Media
Сделать сайт. Дизайн и верстка
Выбранный исполнитель
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