Имеется сайт http://www.bestchange.info/ 1.Разработать авторские лого, главный баннер и фавикон (предоставить несколько вариантов на выбор).Стиль:строгий, деловой, связан с деньгами. Гамма спокойная, но чтобы запоминалась. 2.Надо сделать некоторые изменения в интерфейсе. 2.1.Переверстать главную ...
Дизайн для веб-студии
Всем доброго времени суток!
И так вторая попытка сделать дизайн.
Посмотрели портфель, работы понравились....но на выходе получилось далеко не то, чего мы ожидали.
Заплатили исполнителю, куда же деваться он же потратил время.
И дизайн пришлось выбросить в корзину, ну почти выбросить, оставили книгу и 2-3 иконки.
Какие будут разделы сайта? Вот перечень:
*контакты
*о нас
*портфолио
*он-лайн заказ
*полезная информация
*вопрос-ответ
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Рассматриваются предложения с антикризисными ценами.
Большая просьба ЛС не писать.
Если все у нас срастется, то Вы автоматически попадаете в нашу команду.
Просьба давать ссылки на самые лучшие Ваши работы.
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