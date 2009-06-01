Дизайн для веб-студии

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Закрыт65 заявок573 просмотра

Всем доброго времени суток!

И так вторая попытка сделать дизайн.

Посмотрели портфель, работы понравились....но на выходе получилось далеко не то, чего мы ожидали.

Заплатили исполнителю, куда же деваться он же потратил время.

И дизайн пришлось выбросить в корзину, ну почти выбросить, оставили книгу и 2-3 иконки.

Какие будут разделы сайта? Вот перечень:

*контакты

*о нас

*портфолио

*он-лайн заказ

*полезная информация

*вопрос-ответ

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16 лет назад
100-da
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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