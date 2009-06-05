Нужен шаблон для DLE (по наброску)

Нужен шаблон для DLE , мной был нарисован набросок нужно реализовать в тему, заинтересованным дам ссылку.

Дизайн не замысловатый, незначительная переделка старого, тем кто умеет немного рисовать и верстать будет не трудно.

Сроки не жмут, два три дня будет в самый раз.

Фрилансеры без опыта на сайте и без знаний DLE пожалуйста давайте не будем ...