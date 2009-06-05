Нужен дизайн для интернет магазина на основе osCommerce. Нужно нарисовать 3 страницы. 1.Главная. 2.Корзина. 3.Описание товара. В шапке должны быть указаны телефоны, icq, email. Шапка должна ...
Нужен шаблон для DLE (по наброску)
Нужен шаблон для DLE , мной был нарисован набросок нужно реализовать в тему, заинтересованным дам ссылку.
Дизайн не замысловатый, незначительная переделка старого, тем кто умеет немного рисовать и верстать будет не трудно.
Сроки не жмут, два три дня будет в самый раз.
Фрилансеры без опыта на сайте и без знаний DLE пожалуйста давайте не будем ...
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