Нужен шаблон для DLE (по наброску)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки182 просмотра

Нужен шаблон для DLE , мной был нарисован набросок нужно реализовать в тему, заинтересованным дам ссылку.

Дизайн не замысловатый, незначительная переделка старого, тем кто умеет немного рисовать и верстать будет не трудно.

Сроки не жмут, два три дня будет в самый раз.

Фрилансеры без опыта на сайте и без знаний DLE пожалуйста давайте не будем ...

DLE
16 лет назад
Subdream
Руслан 
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$40
3 дня
Всё сделал идеально, терпеливо выслушивал все нюансы , быстро схватывает суть и идею проекта. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятный человек. Четкая постановка задачи и вносимых корректировок. Все по договоренности. С оплатой никаких проблем. Рекомедую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет магазина

    Нужен дизайн для магазина мп3 музыки, будет продаваться преимущественно хип-хоп. Жду от вас примеры работ и цены. Пишите все пожалуйста в предложениях. В личке не читаю. Выбирать буду по соотношению цена/качество.

    Дизайн сайтов83 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $150

    AVTO-ETALON.RU Компания занимается предоставлением в аренду строительной техники, спецтехники: 1. Автокраны 2. Автовышки 3. Экскаваторы 4. Самосвалы 5. Низкорамные платформы и прочая строительная техника. Бюджет в рублях ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн для каталога сайтов

    $100

    Всего 2 страницы: главная и уровень категории идея и html наброски есть, нужно доработать и сделать профессионально верстка на дивах. + 3 варианта логотипа ...

    HTML
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Нужно создать шаблон под DLE, нарисовать дизайн, сверстать, вообщем чтобы мне осталось только закинуть ваш шаблон в папку tempelaes и пользоваться им. Шаблон должен быть встиле сайта: 1wareznik.ru/ Пишите цены.асю 598194710 ...

    DLE
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнить сайт.

    $100

    Задача: наполнить ресурс http://ut2fw.com, брать информацию с http://ut2fw.cqham.ru Дизайн самый простой - есть готовый вариант или на выбор исполнителя работы, т.е. тема решается и оговаривается. Требование к исполнителю - отличать ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад